كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور أمريكي: الأمر يتطلب ضربتين للفوز بالحرب ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيناتور الجمهوري، توماس كوتون، من أركنساس اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يمكنها الفوز في حرب ضد إيران "بضربتين". وإنه يتوقع صراع محتمل.

وأضاف السيناتور: "ضربتان، الضربة الأولى والضربة الأخيرة. حسنًا، إذا شنت إيران هجومًا عسكريًا ضد الولايات المتحدة أو ضد حلفائنا في المنطقة، فمن المؤكد أنني أتوقع ردًا مدمرًا".

ومع ذلك، شدد السيناتور، على أنه لم يكن يدافع عن العمل العسكري ضد إ]ران، ولكنه كان يشرح ببساطة ما الذي ستفعله واشنطن إذا تصاعد الصراع.