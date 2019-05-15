كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استهداف منزل السفير الأمريكي في اليونان بـ"الطلاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض منزل السفير الأمريكي في اليونان للرشق بالطلاء، الأربعاء، وفق الشرطة والسفير، في حادثة نفذها على الأرجح مثيرو شغب متطرفون.

وكتب السفير جيفري بيات في تغريدة: "استفقت على مزيد من التخريب الصبياني هذا الصباح خارج المقر، وسأواصل العمل مع السلطات اليونانية لمعاقبة الفاعلين بموجب القانون".

وأضاف: "تدمير الممتلكات ليس احتجاجا سلميا".

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وقالت الشرطة إن مجموعة تضم 10 أشخاص على متن دراجات نارية اقتربوا من مقر السفير ورشقوه بالطلاء.

ودان السفير الأمريكي في اليونان الهجوم.

كما دانته وزارة الخارجية اليونانية، قائلة إنه كان "عملا غير مقبول، وغير مسؤول، ولن يضر بمجالات الصداقة والتعاون الكبيرة بشكل متزايد بين بلدينا".

وغالبا ما تشن جماعات أناركية ويسارية متطرفة هجمات تخريبية على منازل أو مكاتب دبلوماسيين وسياسيين في أثينا، وذلك عادة عن طريق إلقاء الطلاء.