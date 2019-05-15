كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روسيف": من غير المرجح أن تنضم البرازيل إلى تدخل عسكري محتمل في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة البرازيلي السابقة، ديلما روسيف، إنه من غير المرجح أن تنضم البرازيل إلى تدخل عسكري محتمل في فنزويلا التي مزقتها الأزمة.

وأضافت "روسيف"، عند الإجابة على سؤال حول ما إذا كان يمكن استخدام الأراضي البرازيلية لتدخل أمريكي محتمل في فنزويلا: "من المهم أن نلاحظ أن دستورنا يضع بعض المبادئ التي يجب احترامها، لا سيما عدم التدخل واحترام سيادة الدول الأخرى. أعتقد أن دستورنا يرفض بشدة هذا التدخل".

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وأعربت "روسيف"، عن شكوكها في أن القوات المسلحة البرازيلية ستدعم فكرة الانضمام إلى تدخل محتمل في فنزويلا.

وأشارت، أيضًا، إلى أن أمريكا اللاتينية كانت تقليديًا منطقة مسالمة، على عكس أوروبا.

وأوضحت الرئيسة السابقة: "كل هذه العوامل تجعل من الصعب على الحكومة البرازيلية والرئيس جير بولسونارو المشاركة في هذه العملية - التدخل".