كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيس بوك تشدد قواعد البث المباشر بعد هجوم نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فيس بوك تشديد قواعد البث المباشر، عبر منصتها للتواصل الاجتماعي، بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

وحسب السياسة الجديدة، سيمنع أي شخص ينشر أي رابط إلكتروني يؤدي إلى محتوى إرهابي، من خدمة البث الحي، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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وقال نائب رئيس فيس بوك لشؤون السلامة جوي روزن: "هدفنا هو الحد من مخاطر الإساءة عبر البث الحي وتمكين الأشخاص من استخدام تلك الخدمة بطريقة إيجابية".

وكان منفذ الهجومين على مسجدي كرايستشيرش النيوزيلندية نشر وقائع الهجومين على فيس بوك عبر خدمة البث الحي لمدة 17 دقيقة، قبل أن تحذف الشركة المقطع، لكن سرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو للهجومين على الإنترنت.