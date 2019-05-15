كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي: هكذا سنرد على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إن أمريكا سترد بشكل متناسب على أي هجمات إيرانية على المصالح الأمريكية، وفق قناة "CNBC" الأمريكية.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بحث إدارته خطة لإرسال نحو 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية.

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وقال ترامب إن ما تناقلته التقارير الإعلامية حول إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط أخبار زائفة ومستعدون لإرسال أكثر من ذلك العدد إذا تطلب الأمر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير سابق إن البنتاجون أعد خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو استأنفت إنتاج أسلحة نووية.

وكان ترامب حذر بشدة إيران، أمس قائلا إن إقدامها على أي خطوة معادية للمصالح الأمريكية سيكون "خطأ فادحا".