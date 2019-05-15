كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 ألف مستفيد من حملة " إفطار صائم" في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ذراعها الإنسانية في اليمن، توزيع الوجبات الغذائية على الأسر غير القادرة في الأحياء الفقيرة و القرى النائية بمحافظة حضرموت وذلك في إطار حملة " إفطار صائم" التي أطلقتها منذ بدء شهر رمضان المبارك.

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وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت حميد راشد الشامسي، أن أعمال الخير والعطاء ضمن حملة "إفطار صائم" ستتواصل على مدى الشهر الفضيل ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص.

ومن جانبهم، أعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدين بجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مناطقهم والتي تؤكد نهج العطاء المتأصل الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويسير عليه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتتواصل مسيرة الخير داعمة الشقيق والصديق.