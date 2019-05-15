رغم جدل “الصابو”..مجلس طنجة يصادق بالإجماع على القرار التنظيمي الخاص بمواقف السيارات

صادق المجلس الجماعي في طنجة، أمس الاثنين، خلال أشغال دورة ماي المغلقة، بالإجماع على القرار التنظيمي، المتعلق باستغلال مواقف السيارات في المدينة من قبل شركة “صوماجيك”.

واعتبر إدريس الكروج، نائب رئيس لجنة المرافق والخدمات والممتلكات، خلال كلمة له في أشغال الجلسة الثالثة من دورة ماي أن الهدف من القرار التنظيمي هو مزاولة، وضبط الأنشطة المتعلقة باستغلال مواقف السيارات المؤداة عنها داخل الدائرة الترابية لجماعة طنجة.

وأضاف المتحدث نفسه، خلال الكلمة ذاتها، أن القرار اتخذ بعد مناقشة مستفيضة مع أعضاء اللجنة، إذ تبين أن تنظيم مواقف السيارات من أهم المظاهر الحضرية للمدن الرئيسية، وتعطي انطباعا إيجابيا على التنظيم، والعصرنة.

وأوصت اللجنة ذاتها بتضمين مادة إضافية في القرار، تقضي بالاستثناء من مقتضياته، ومن دفتر التحملات، والشروط المتعلقة بالسراديب تحت أرضية، الخاصة بسكان العمارات، وغير المؤدى عنها.