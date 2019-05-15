القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في سيارة مواطن (57 عاما) بينما كانت مركونة بجانب أحد المنازل في بلدة كفر مندا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وعلم أن السيارة تعود ملكيتها للمرشح السابق لرئاسة مجلس محلي كفر مندا، علي خضر زيدان.
وأسفرت الحادثة عن احتراق السيارة بالكامل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، والتي عملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.
وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، بما في ذلك إمكانية إضرام النار المتعمد، ولا تزال الخلفية غير واضحة.
كانت هذه تفاصيل خبر كفر مندا: الاشتباه بإضرام متعمد للنار بسيارة مرشح للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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