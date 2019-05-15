انت الان تتابع تفاصيل خبر ماي تطرح "بريكست" مجدداً على مجلس العموم للتصويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 09:51 صباحاً - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الثلاثاء، عزمها طرح اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أمام مجلس العموم، في الأسبوع الأول من يونيو المقبل؛ للتصويت عليه.

وقال بيان صادر من مكتب رئاسة الوزراء، عقب اجتماع "ماي" وزعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، أنهما ناقشا مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وطرح قرار الخروج للاستفتاء مجدداً.

وأشار البيان إلى أن الطرفين شددا على حتمية إقرار أي خطة لبريكست قبل بدء العطلة الصيفية النيابية، نهاية يوليو، وفقاً لـ"وكالة الأناضول".

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ووصف البيان الاجتماع بـ"المفيد والبناء"، وأن اللقاءات ستستمر الأربعاء بين ممثلين عن الحزبين.

وكانت ماي أبرمت، في نوفمبر 2018، اتفاقاً مع بروكسل، ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات.

واتخذت لندن قرار المغادرة بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسمياً في 29 مارس الماضي، لكنه أجِّل من جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.