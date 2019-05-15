انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تتحدى ترامب باليورانيوم والماء الثقيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 09:51 صباحاً - أعلن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن وقف بعض التعهدات في الاتفاق النووي.

وقال المصدر لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء: "لقد بدأ تنفيذ البرامج المتعلقة بوقف بعض تعهدات إيران في الاتفاق النووي والتي جرى التأكيد عليها في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأضاف المصدر: "سنتابع بجدية وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج اليورانيوم المخصب، وكذلك إنتاج الماء الثقيل من دون قيود في منشأة "آراك"، والتي جرى التأكيد على القيام بها خلال مرحلة الـ60 يوماً كخطوة الأولى".

وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أنه خلال الأيام المقبلة ومن أجل إطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة، سيتم تنظيم برامج من أجل زيارة ممثلي وسائل الإعلام للمنشآت النشطة في منشأة "نطنز" و"آراك".

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وكان المجلس الأعلى للأمن القومي أكد في بيان يوم الأربعاء الماضي (8 مايو)، مخاطباً الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بأن إيران ستوقف بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح البيان أن إيران لاتعتبر نفسها حالياً ملزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.

وأشار إلى إعطاء مُهلة 60 يوماً للدول المتبقية في الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتها خاصة في المجالين المصرفي والنفطي.

وتأتي الخطوة الإيرانية رداً على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، وفرضه عقوبات على طهران تسببت بتهاوي اقتصادها.