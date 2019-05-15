الطلبة يرد على أنباء تنصيب عدنان درجال رئيساً للنادي

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "من يثير هذه المواضيع يحاول زعزعة العلاقة الطيبة التي تربط رئيس نادي الطلبة علاء كاظم بالنجم عدنان درجال كون علاقتهما أكبر من محاولة إثارة الأزمات بينهما"، مشيراً إلى "انهما سبق وأن قدما شكوى في محكمة كاس بشأن الخروق التي شهدتها انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم".وأضاف البيان، "أما الصور المتداولة التي تجمع وزير التعليم العالي قصي السهيل واللاعب الدولي السابق عدنان درجال مع جمهور الأنيق في زيارة سابقة للفريق الطلابي قبل شهر تقريباً (فإن) إعادة نشرها في الوقت الحالي مع خبر عار عن الصحة أهدافها واضحة من أجل الإثارة والتأثير على العلاقة المتينة بين النجمين الدوليين السابقين علاء كاظم وعدنان درجال".

وتابع البيان: "نوضح أن درجال بالمشورة مع علاء كاظم سبق وأن تحدث للوزير عن الصعوبات التي تواجه عمل إدارة النادي وطالب بتوفير الدعم المالي".



يذكر أن وسائل إعلام تناقلت أنباء تحدثت عن مساعٍ عديدة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لتنصيب عدنان درجال رئيساً لنادي الطلبة بدل علاء كاظم.