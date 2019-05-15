تحقيق البياع تصدق اعترافات عصابة متهمة بجرائم سطو مسلح‎ ‎

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية صدقت اعترافات مجموعة ‏متهمين عن جرائم سطو مسلح في منطقتي الإعلام والسيدية جنوب غرب بغداد‎"، مبينا ان "المتهمين اعترفوا صراحة بارتكابهم جرائم ‏السطو المسلح مابين العام 2015-2016".وتابع أنهم "كانوا يرتدون الزي العسكري ‏وينتحلون صفة عناصر في الأجهزة الأمنية لتمكنهم من اقتحام المنازل وبالتالي سرقة الأموال ‏والمخشلات الذهبية"، لافتا الى ان "المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق المادة 440 من قانون العقوبات إلى ‏المحاكم المختصة".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

