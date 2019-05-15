تحقيق البياع تصدق اعترافات عصابة متهمة بجرائم سطو مسلح‎ ‎

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية صدقت اعترافات مجموعة متهمين عن جرائم سطو مسلح في منطقتي الإعلام والسيدية جنوب غرب بغداد"، مبينا ان "المتهمين اعترفوا صراحة بارتكابهم جرائم السطو المسلح مابين العام 2015-2016".
وتابع أنهم "كانوا يرتدون الزي العسكري وينتحلون صفة عناصر في الأجهزة الأمنية لتمكنهم من اقتحام المنازل وبالتالي سرقة الأموال والمخشلات الذهبية"، لافتا الى ان "المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق المادة 440 من قانون العقوبات إلى المحاكم المختصة".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
وتابع أنهم "كانوا يرتدون الزي العسكري وينتحلون صفة عناصر في الأجهزة الأمنية لتمكنهم من اقتحام المنازل وبالتالي سرقة الأموال والمخشلات الذهبية"، لافتا الى ان "المحكمة صدقت أقوال المتهمين لإحالتهم وفق المادة 440 من قانون العقوبات إلى المحاكم المختصة".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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