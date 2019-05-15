روسيا تحتفي بفتى عراقي يواجه مصاعب الحياة بساق واحدة

الكاظمي، الذي فقد ساقه، اشتهر حول العالم بعد التقاط صورة له وحصولها على المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين الدولية التي استحدثتها وكالة "روسيا سيغودينا" الروسية، في موسكو.

واقترحت مدير قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تشرين الثاني من عام 2018 فكرة دعوة "الطفل العراقي" إلى موسكو في حفل توزيع الجوائز للفائزين في المسابقة وبالفعل، وصل الكاظمي برفقة والده الى روسيا.



وبعد وصوله الى روسيا، حضر الكاظمي مباراة في لدوري الروسي وافتتح التحدي بين فريق سبارتاك وفريق أوفا في 12 من الشهر الجاري.

ويواصل الفتى العراقي أنشطته في موسكو، حيث جال قاسم ومرافقيه في أرجاء ملعب سبارتاك، ودخل إلى غرفة ملابس الفريق، كما زار المتحف الخاص بالنادي وتعرف على أبرز المحطات في تاريخ النادي وأبطاله المشهورين.

الفتى لم يخفِ سعادته بهذه الرحلة، حيث يتطلع الى زيارة موسكو مرة اخرى برفقة والده، بعدما وقع في غرام المدينة.