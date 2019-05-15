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روسيا تحتفي بفتى عراقي يواجه مصاعب الحياة بساق واحدة

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2019-05-15 | 09:16

روسيا تحتفي بفتى عراقي يواجه مصاعب الحياة بساق واحدة

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أقامت وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية، حفلة صغيرة في ملعب أتكريتا أرينا الخاص بنادي سبارتاك، بمناسبة عيد ميلاد الفتى العراقي قاسم الكاظمي، الثالث عشر وحضرها والده والمصور تيسير المهدي الفائز بجائزة أندريه ستينين الدولية، بصورة قاسم.
الكاظمي، الذي فقد ساقه، اشتهر حول العالم بعد التقاط صورة له وحصولها على المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين الدولية التي استحدثتها وكالة "روسيا سيغودينا" الروسية، في موسكو.

واقترحت مدير قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تشرين الثاني من عام 2018 فكرة دعوة "الطفل العراقي" إلى موسكو في حفل توزيع الجوائز للفائزين في المسابقة وبالفعل، وصل الكاظمي برفقة والده الى روسيا.


وبعد وصوله الى روسيا، حضر الكاظمي مباراة في لدوري الروسي وافتتح التحدي بين فريق سبارتاك وفريق أوفا في 12 من الشهر الجاري.

ويواصل الفتى العراقي أنشطته في موسكو، حيث جال قاسم ومرافقيه في أرجاء ملعب سبارتاك، ودخل إلى غرفة ملابس الفريق، كما زار المتحف الخاص بالنادي وتعرف على أبرز المحطات في تاريخ النادي وأبطاله المشهورين.

الفتى لم يخفِ سعادته بهذه الرحلة، حيث يتطلع الى زيارة موسكو مرة اخرى برفقة والده، بعدما وقع في غرام المدينة.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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