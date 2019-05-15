'انستغرام' يتسبب بمقتل فتاة

وقالت الشرطة في ولاية ساراواك شرق ماليزيا، إن الفتاة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، نشرت الاستطلاع على حسابها مع الرسالة: "ساعدني في اختيار D / L". بإشارة منها إلى الاختيار بين الحياة أو الموت.

وكانت النتيجة أن صوت معظم المتابعين لصالح "الموت"، فقامت بعدها بقتل نفسها.



ودفعت وفاة الفتاة المحامي والنائب في ولاية بينانغ الشمالية الغربية رامكاربال سينغ للإشارة إلى أن أولئك الذين صوتوا لصالح "الموت" يمكن أن يكونوا مذنبين بالتحريض على الانتحار.

وقال سينغ: "هل كانت ستبقى هذه الفتاة على قيد الحياة لو أن نسبة التصويت الأعلى كانت لصالح "الحياة"، هل أثر التصويت فعليًا على قرارها بإنهاء حياتها؟". مضيفا: "نظرًا لأن محاولة الانتحار تعتبر جريمة في هذا البلد، فإن التحريض على محاولة الانتحار قد يكون كذلك أيضًا".



من جانبه قال مدير الاتصالات في "انستغرام" تشينغ يي وونج: "صلواتنا لعائلة هذه الفتاة الشابة".

وأضاف: "لدينا مسؤولية كبيرة للتأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون انستغرام يشعرون بالأمان والدعم. وكجزء من جهودنا الخاصة، نحث الجميع على استخدام أدوات الإبلاغ لدينا والاتصال بخدمات الطوارئ إذا رأوا أي سلوك يعرض سلامة الأشخاص للخطر".