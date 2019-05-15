شرطة النجف تعلن القبض على قاتل محامٍ في 'وقت قياسي'

وقال الزبيدي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على قاتل المحامي شاكر شربة بوقت قياسي لم يتجاوز النصف ساعة".
يشار إلى أن محافظة النجف (160 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المناطق شبه المستقرة أمنياً، لكنها تشهد في أوقات متباعدة أعمال عنف تستهدف مدنيين وعناصر أجهزة أمنية.
يشار إلى أن محافظة النجف (160 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المناطق شبه المستقرة أمنياً، لكنها تشهد في أوقات متباعدة أعمال عنف تستهدف مدنيين وعناصر أجهزة أمنية.
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