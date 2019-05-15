انت الان تتابع إيران توقف رسميا بعض التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أعلنت إيران بدء تعليق بعض التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الأربعاء عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية القول إنه تم البدء في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.

وتابع المصدر أن الإجراءات تتعلق بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج الماء الثقيل في منشأة آراك.

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وأضاف المصدر أنه سيتم تنظيم جولة لممثلي وسائل الإعلام قريبا في المنشآت النووية في نطنز وآراك حتى يطلع الرأي العام على الإجراءات التي تم تنفيذها.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الأسبوع الماضي إرسال رسائل لقادة الدول المتبقية في الاتفاق النووي لإبلاغها عزم إيران وقف بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.