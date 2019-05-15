مصابون سودانيون يكشفون هوية مطلق النيران على اعتصام القيادة العامة

مصراوي

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، محمد ناجي الأصم، إن المصابين من حادث إطلاق النار أمس، على المتظاهرين المعتصمين أمام القيادة العامة، كشفوا عن هويات مطلقي النيران.

وقتل أمس 6 سودانيين، أمام مقر القيادة العامة، بينهم ضابط جيش، إثر إطلاق نار عشوائي من قبل مجهولين، لم يحدد المجلس العسكري الانتقالي هويتهم بعد.

وأضاف الأصم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن المصابين أكدو أن مطلق النيران كانوا جنودًا يستقلون سيارات قوات الدعم السريع.

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع تبعية المجموعات مطلقة النيران على...