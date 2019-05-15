سعد: عندما غابت الدولة كان البطريرك صفير هو الضمير الذي يُعبر عن طموحاتنا

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تصريح تلفزيوني من فؤاد شهاب، على أنّه "عندما غابت الدولة، كان البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ هو الضمير الّذي يُعبّر عن كلّ طموحاتنا".

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