فريد الخازن: البطريرك صفير شخصية تاريخية وهو من البطاركة الإستثنائيين

اشار النائب فريد الخازن في تصريح له من مستشفى ​اوتيل ديو​ حيث يسجى جثمان البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، الى ان البطريرك صفير شخصية تاريخية وهو من البطاركة الإستثنائيين فهو رجل مميز وذو عقل وازن.

اضاف الخازن "أثبت البطريرك صفير في كل المراحل التي مرّ بها أنه ليس رجلاً دينياً فقط بل رجلاً وطنياً أيضاً".