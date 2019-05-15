مصطفى حسين: لمشروع اقتصادي متكامل يخرج لبنان من دوامة الاقتصاد الريعي

اشار رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين الى ان "في وقت يحاول مجلس الوزراء إنهاء البحث في مشروع الموازنة، نجدد الدعوة كي لا تكون الموازنة مجرد محطة للحد من الانفاق، بل ندعو لتأتي ضمن مشروع اقتصادي متكامل، يخرج لبنان من دوامة الاقتصاد الريعي الذي اثبت فشله، ويؤسس لمرحلة الاقتصاد المنتج خصوصاً في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية".
ولفت حسين في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، الى ان "الاهتمام بهذا الامر يسهم تلقائياً باستثمار المساحات في عكار ودعم أهلها وتأمين فرص عمل لأبنائها في وقت باتت الظروف بالنسبة لهم كارثية، فضلاً عن ان الأمر يحقق دورة اقتصادية كاملة على صعيد لبنان ككل ما يسهم في تطوير الاقتصاد".
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