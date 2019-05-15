استكمل الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب نعمة افرام، علي بزي، أدي ابي اللمع، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان لقاءاته في برلين حيث التقى في وزارة الخارجية صاحب كرسي الأستاذية من جامعة هومبولد ببرلين الدكتور كريستيان شاده وتركز النقاش حول صناعة القرارات في مجال ريادة الاعمال والسلوكيات لإدارة المخاطر وعمليات اتخاذ القرار
والتقى الوفد أيضاً رئيس اللجنة البرلمانية للاقتصاد والطاقة كلاوس ارنست مع أعضاء اللجنة
ثم انتقل الى وزارة الداخلية والبناء والشؤون المحلية ليلتقي رئيس شعبة المجتمع الرقمي وتقنية المعلومات إرفين شفارتسر ، وكذلك رئيسة قسم النزاهة ومكافحة الفساد والتمويل كاترين شينك حيث جرى حديث تخصصي متعمق حول هذه الأمور
والتقى الوفد أيضا مدير مشروع مركز الحكومة الاتحادية للتعاون الدولي في التعليم المهني الدكتور شكري قلالي
وقد أقام سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب مأدبة افطار في منزله على شرف الوفد بحضور سفير الجامعة العربية طلال الأمين ولبى الوفد دعوة حركة امل في منطقة برلين الى سحور رمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد النيابي اللبناني يواصل لقاءاته مع المسؤولين الألمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.