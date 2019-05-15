الوفد النيابي اللبناني يواصل لقاءاته مع المسؤولين الألمان

استكمل الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب ​نعمة افرام​، ​علي بزي​، أدي ابي اللمع، ​فيصل الصايغ​، ​بولا يعقوبيان​ لقاءاته في برلين حيث التقى في ​وزارة الخارجية​ صاحب كرسي الأستاذية من جامعة هومبولد ببرلين الدكتور كريستيان شاده وتركز ​النقاش​ حول صناعة القرارات في مجال ريادة الاعمال والسلوكيات لإدارة المخاطر وعمليات اتخاذ القرار

والتقى الوفد أيضاً رئيس اللجنة البرلمانية للاقتصاد والطاقة كلاوس ارنست مع أعضاء اللجنة

ثم انتقل الى ​وزارة الداخلية​ والبناء والشؤون المحلية ليلتقي رئيس شعبة المجتمع الرقمي وتقنية المعلومات إرفين شفارتسر ، وكذلك رئيسة قسم النزاهة و​مكافحة الفساد​ والتمويل كاترين شينك حيث جرى حديث تخصصي متعمق حول هذه الأمور

والتقى الوفد أيضا مدير مشروع مركز ​الحكومة الاتحادية​ للتعاون الدولي في ​التعليم المهني​ الدكتور شكري قلالي

وقد أقام سفير لبنان في ​المانيا​ مصطفى أديب مأدبة افطار في منزله على شرف الوفد بحضور سفير ​الجامعة العربية​ طلال الأمين ولبى الوفد دعوة ​حركة امل​ في منطقة برلين الى سحور رمضاني.