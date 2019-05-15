ركّز الوزير السابق أشرف ريفي، على "أنّنا ندعو أهلنا من كلّ المناطق إلى المشاركة الشعبية الكثيفة في تشييع البطريرك الماروني الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير غدًا الخميس في بكركي، رافعين الأعلام اللبنانية".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "البطريرك كما كان في حياته رمزًا للعيش المشترك، كذلك في رحيله. فلنودّع بطريرك السيادة بما يليق بمقامه الجليل".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي دعا لنودع البطريرك صفير بما يليق بمقامه الجليل: كان رمزا للعيش المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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