ريفي دعا لنودع البطريرك صفير بما يليق بمقامه الجليل: كان رمزا للعيش المشترك

ركّز الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على "أنّنا ندعو أهلنا من كلّ المناطق إلى المشاركة الشعبية الكثيفة في تشييع البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ غدًا الخميس في ​بكركي​، رافعين الأعلام اللبنانية".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "البطريرك كما كان في حياته رمزًا للعيش المشترك، كذلك في رحيله. فلنودّع بطريرك السيادة بما يليق بمقامه الجليل".