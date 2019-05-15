شدياق: ما انجزه صفير للبنان سيعجز أي بطريرك حالي عن إنجازه

رأت الوزيرة ​مي شدياق​ ان "ما أنجزه البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ ل​لبنان​ سيعجز أي بطريرك حالي عن إنجازه فهو كان الضمير والعناد وهو رجل ​الإستقلال​ الثاني ,كنا نستمد في أيام الضعف القوة من صلابته". وأضافت " أقلّ الايمان أن نواكب البطريرك صفير في رحلته الأخيرة".

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