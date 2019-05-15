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نعمة طعمة دان الاعتداء السافر على المنشآت النفطية قرب الرياض

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دان عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​نعمة طعمة​ الاعتداء السافر على المنشآت النفطية قرب ​الرياض​ في ​​، واصفًا إياه بالاعتداء على سيادة واستقرار المملكة الراعية لسلامة شعوب المنطقة ومن كان لها ولازال اليد الطولى في ضرب ​الإرهاب​ والتطرّف ونبذ ​العنف​ في كل أصقاع ​العالم​.

اضاف النائب طعمة في تصريح له، "إذ أشجب ما تعرّضت له ​المملكة العربية السعودية​ الشقيقة من عمل عدواني، فإنّني أتمنّى على الدولة ال​لبنان​ية و​الحكومة​ الوقوف إلى جانب السعودية والتضامن معها ومبادلتها الوفاء بالمثل، إذ كيف لنا أن ننسى ما قدّمته للبنان ولازالت تدعمه على كل المستويات، وصولاً إلى احتضانها اللبنانيين يوم اندلعت الحرب فكانت لهم السند ورعتهم وبلسمت جراح كل اللبنانيين في أصعب المحطات والمفاصل التي اجتازها الوطن".

واعتبر إنّ ما أصاب المملكة يطاول كل اللبنانيين والعرب والعالم بأسره، وهو اعتداء على ​الاقتصاد​ والاستقرار في المنطقة وعلى دولة تتسم بالاعتدال والتسامح وتدعو للسلام العادل والشامل، "ولا يسعنا في هذه الظروف إلاّ أن نؤكّد أنّنا إلى جانب السعودية في السراء والضراء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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