شدّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، على أنّ "الإعتداء على المنشآت الحيوية في السعودية وتخريب ناقلات النفط في الإمارات، يشكّلان تطوّرًا خطيرًا في منطقة تغلي".
ولف في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أعلن تضامني مع الإخوة العرب ورفضي الحازم لهذه الاعتداءات، وأحذّر من أيّ جرّ للمنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض رفض الإعتداءات بالخليج: أحذر من أي جر للمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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