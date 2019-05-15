معوض رفض الإعتداءات بالخليج: أحذر من أي جر للمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه

شدّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​، على أنّ "الإعتداء على المنشآت الحيوية في ​السعودية​ وتخريب ناقلات ​النفط​ في ​الإمارات​، يشكّلان تطوّرًا خطيرًا في منطقة تغلي".

ولف في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أعلن تضامني مع الإخوة العرب ورفضي الحازم لهذه الاعتداءات، وأحذّر من أيّ جرّ للمنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه".