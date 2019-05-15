استقبل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، السفير السعودي لدى لبنان ​وليد البخاري​ الذي نقل اليه رسالة تعزية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بوفاة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​.

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كانت هذه تفاصيل خبر عون تلقى من القيادة السعودية رسالة تعزية بالبطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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