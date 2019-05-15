انتهاء الاجتماع بين السفير دايفيد ساترفيلد والوزير جبران باسيل

انتهى الاجتماع بين مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى السفير ​ديفيد ساترفيلد​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​، وساترفيلد غادر من دون الادلاء باي تصريح.

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