مجلس الشيوخ في ولاية آلاباما صوت على مشروع قانون يحظر الإجهاض

صوت مجلس الشيوخ في ولاية آلاباما الأميركية على مشروع قانون يحظر كل أنواع ​الإجهاض​ تقريبا.

وصوت 26 عضوا في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون مقابل معارضة ستة، لصالح المشروع الذي يجعل الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل "جناية" تستوجب السجن حتى 99 عاما، باستثناء إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما على صحة ​المرأة​. والعقوبة المشار إليها لن تكون بحق المرأة ولكن بحق مزودي الخدمة الذين يجرون هذه العملية.

ورفض أعضاء المجلس تعديل مشروع القانون بما يسمح بالإجهاض في ​حالات​ ​الاغتصاب​ وسفاح المحارم، وذلك بعد اعتراض 21 عضوا مقابل 11 على هذا التعديل.

وأرسل المشرعون مشروع القانون إلى حاكمة الولاية كاي آيفي التي لم تحدد موقفها بعد منه. وإذا أقرته الحاكمة، سيصبح قانونا يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.

وقد وافقت ولايات ​كنتاكي​ ومسيسيبي و​أوهايو​ و​جورجيا​ على حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، وهو عادة ما يحدث في الأسبوع السادس من الحمل، لكن آلاباما ذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر الإجهاض بمجرد حدوث الحمل.