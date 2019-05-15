الغارديان: 5500 يورو غرامة إنقاذ أي مهاجر وإدخاله إيطاليا

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "​الحكومة​ الإيطالية تعتزم إصدار مرسوم تغرم بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية، عن كل مهاجر، تنقذه تلك المنظمات من مياه المتوسط، ثم تجلبه إلى الأراضي الإيطالية"، موضحة أن "الغرامة عن كل مهاجر تتراوح ما بين 3500- 5500 يورو".

وأشارت الى أن "الأمر سيقدم إلى ​مجلس الوزراء​ خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يطرح على ​البرلمان الإيطالي​ للتصويت عليه، حتى يصبح نافذا"، مبينة أن "المرسوم المقترح يشمل تعليق الترخيص الممنوح للمنظمات الإغاثية، لمدة تتراوح ما بين شهر وعام".

ولفتت "الغارديان" إلى أن "منظمة أطباء بلا حدود، على سبيل المثال، كان عليها دفع مبلغ 440 مليون يورو لقاء 80 ألف مهاجر أنقذتهم في مياه المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يفوق بشكل كبير إمكانياتها".

واعتبرت ممثلة المنظمة في ​إيطاليا​، كلوديا لوديزاني، إن "المرسوم الجديد يهدد مهمة إنقاذ الأرواح، مشبهة الأمر بتغريم سيارات الإسعاف لمجرد نقلها المرضى إلى ​المستشفيات​".