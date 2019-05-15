مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين جراء اصطدام 3 حافلات ركاب بباكستان

أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية بمصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح، جراء اصطدام 3 حافلات ركاب بالقرب من الطريق السريع في منطقة "خوزدار" بإقليم "بلوشستان".
وأوضحت ان الضحايا بينهم أطفال ونساء، مشيرة إلى أن التقارير الأولية ترجح أن سبب وقوع الحادث هو الأمطار الغزيرة.
وأضافت القناة الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ ورفع الحطام مازالت مستمرة.
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