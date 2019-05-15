مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين جراء اصطدام 3 حافلات ركاب بباكستان

أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية بمصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح، جراء اصطدام 3 حافلات ركاب بالقرب من الطريق السريع في منطقة "خوزدار" بإقليم "​بلوشستان​".

وأوضحت ان الضحايا بينهم أطفال ونساء، مشيرة إلى أن التقارير الأولية ترجح أن سبب وقوع الحادث هو ​الأمطار​ الغزيرة.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ ورفع الحطام مازالت مستمرة.