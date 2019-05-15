مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار بمنتجع بلايا ديل كارمن بالمكسيك

أفادت تقارير إعلامية في المكسيك بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين ، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منتجع "بلايا ديل كارمن".
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن مجلس الترويج السياحي لولاية "كوينتانا رو" قوله إنه لا يوجد سياح بين الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم، مرجحا أن سبب هذا الهجوم هو نزاع بين عناصر إجرامية.
وأضاف المجلس أن مسؤولي الولاية يتخذون خطوات جادة للحفاظ على سلامة الوجهات السياحية عن طريق تركيب كاميرات مراقبة ونشر قوات تابعة للشرطة
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