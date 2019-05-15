ترامب: الحرب التجارية مع الصين "شجار صغير"

طمأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّ "الحرب التجارية المتصاعدة حدّتها بين بلاده والصين ما هي سوى شجار صغير"، مؤكّداً أنّه ما زال بإمكان البلدين التوصّل إلى اتّفاق يضع حدّاً لها.
وفي تصريح مغادرته واشنطن إلى لويزيانا، لفت ترامب الى أن "الصينيين يريدون إبرام اتفاق. هذا أمر يمكن القيام به"، مشددا على "متانة الاقتصاد الأميركي"، مؤكدا أنّه لن يقبل سوى بـ"صفقة جيدة أو لا شيء على الإطلاق".
وردّاً على سؤال عن الأثر السلبي للرسوم الجمركية على بعض الشركات الأميركية، دعا ترامب هذه الشركات إلى الاستعاضة عن البضائع الصينية بأخرى من "خارج الصين، أو يمكنهم وهذه هي الفكرة حقاً الإنتاج في الولايات المتحدة"، مضيفا: "نحن نربح دوماً في النزاعات".
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