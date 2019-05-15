مقتل 3 أشخاص في تصادم طائرتين قرب ألاسكا

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بعد تصادم طائرتين مائيتين على متنهما 16 شخصا في الجو وسقوطهما قبالة السواحل الجنوبية الشرقية ل​ولاية ألاسكا​ الأميركية، ونجا ما لا يقل عن 10 أشخاص من الحادث، فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأوضح ​خفر السواحل​ الأميركي إن الطائرتين سقطتا في خليج جورج على بعد 25 إلى 30 ميلا شمال شرق مدينة كيتشيكان السياحية، مشيرا الى أن المصابين يتلقون العلاج. ولم تتضح بعد أسباب الحادث.