مقتل 3 أشخاص في تصادم طائرتين قرب ألاسكا

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بعد تصادم طائرتين مائيتين على متنهما 16 شخصا في الجو وسقوطهما قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لولاية ألاسكا الأميركية، ونجا ما لا يقل عن 10 أشخاص من الحادث، فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.
وأوضح خفر السواحل الأميركي إن الطائرتين سقطتا في خليج جورج على بعد 25 إلى 30 ميلا شمال شرق مدينة كيتشيكان السياحية، مشيرا الى أن المصابين يتلقون العلاج. ولم تتضح بعد أسباب الحادث.
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