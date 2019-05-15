الخارجية الفرنسية تستفز المغرب

في خطوة لافتة، حذرت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها من زيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب، بعدما صنّفتها ضمن «المناطق الحمراء» في العالم.
الخطوة قد تكون مستفزة، لأن الخارجية الفرنسية صنّفت المغرب الوحيد في قارة إفريقيا الذي يتمتع بالأمن والاستقرار، لكنها فصلته عن أقاليمه الجنوبية، التي أدرجتها ضمن «المناطق الحمراء»، أي غير الآمنة بالنسبة إلى مواطنيها.
وتأتي التحذيرات الجديدة بعد عملية اختطاف رهينتين فرنسيتين في شمال البنين، الشهر الماضي، قبل أن تحررهما السلطات الفرنسية، وهي العملية التي راح ضحيتها عنصران من القوات الخاصة الفرنسية، ليلة الجمعة الماضية، في بوركينافاسو.
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