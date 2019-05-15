منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك” على طاولة المجلس الحكومي هذا الأسبوع

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، بعد غد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345، المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك”.

وسيعرف المشروع استقرار مجموعة من الشركات، التي تنشط في صناعة السيارات، وقطع غيار الطائرات، وهو ما سيخلق العديد من فرص الشغل في عاصمة البوغاز.

وسيتدارس مجلس الحكومة، كذلك، مشروع قانون يتعلق بالتلوث، الناجم عن السفن، بالإضافة إلى دراسة مشاريع مراسيم أخرى، تتعلق بتحديد أصناف، ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية، والمطاعم المدرسية في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتطبيق المادة 116 من القانون 33.13، المتعلقة بالمناجم.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.