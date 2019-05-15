من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، بعد غد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345، المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك”.
وسيعرف المشروع استقرار مجموعة من الشركات، التي تنشط في صناعة السيارات، وقطع غيار الطائرات، وهو ما سيخلق العديد من فرص الشغل في عاصمة البوغاز.
وسيتدارس مجلس الحكومة، كذلك، مشروع قانون يتعلق بالتلوث، الناجم عن السفن، بالإضافة إلى دراسة مشاريع مراسيم أخرى، تتعلق بتحديد أصناف، ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية، والمطاعم المدرسية في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتطبيق المادة 116 من القانون 33.13، المتعلقة بالمناجم.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك” على طاولة المجلس الحكومي هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.