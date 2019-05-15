مواجهة مفتوحة بين المالية والمصحات

مازالت التصريحات التي أدلى بها زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة المالية، حول التهرب الضريبي للمصحات، تثير تفاعلات جديدة، فبعد قرار الجمعية المغربية للمصحات الخاصة اللجوء إلى القضاء ضد الشرفي بتهمة التشهير، أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دعمها الكاتب العام للوزارة، وقرر مكتبها التنفيذي، المنعقد السبت الماضي 11 ماي، انتداب مجموعة من المحامين لمؤازرته.

وأعلنت النقابة تضامنها «المطلق» مع الكاتب العام أمام ما وصفته بـ«تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء ومصحات القطاع الخاص»، الذي هاجمته النقابة، معتبرة أنه «يستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين».

كما أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع الكاتب العام يوم 21 ماي 2019 ابتداء من الساعة الـ11 صباحا «بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية»، على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى المستوى المحلي أمام مقرات العمل، تحت شعار: «كلنا زهير الشرفي».

ودعت النقابة المواطنين إلى مقاطعة المصحات وأطباء القطاع الخاص «الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب»، ويرفضون التعامل بالشيك وسيلة للأداء. وحيت النقابة «كل أطباء القطاع الخاص الذين أبانوا عن المواطنة الصادقة، وأدوا ما بذمتهم من ضرائب، وتفانوا في أداء مهامهم بما تتطلبه المهنة من نبل وأخلاق عالية وحس إنساني».