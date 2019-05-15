مواجهات بالعروب واعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال 11 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وذكر نادي الأسير أن من بين المعتقلين: الشقيقين الفتيين محمد وأحمد أبو عادي، والفتى جبر وائل البدوي، ومحمد يوسف أبو لبدة، ووائل محمود، وياسر درويش، ومالك درويش، ولؤي منصور، ومنصور محمود، ومحمود أبو ريالة وفادي عبد الله.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال سبعة شبان، فيما استدعت آخرين من بلدة العيساوية للتحقيق لدى المخابرات.

أما في محافظة البيرة، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد عماد حسنين من مدينة البيرة بعد إطلاق النار عليه وإصابته، حيث جرى نقله إلى جهة مجهولة.

وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب من أحد الأبراج العسكرية المحيطة بمستوطنة "بيت أيل".

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في محافظة الخليل، اندلعت صباح اليوم الأربعاء، مواجهات متفرقة بين المواطنين وجنود الاحتلال في مدخل مخيم العروب.

ووفقا لشهود عيان، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية للاحتلال أحياء المخيم، واعتقلت طفلا.

وأغلقت قوات الاحتلال، مدخل المخيم، وحالت دون خروج ودخول المركبات وسط انتشار لجنودها في محيط الشّارع الالتفافي المار أمام المخيم.

كما اعتدت قوات الاحتلال، بالضرب المبرح على الشاب أمين نافذ نايف السلايمة خلال محاولته الوصول إلى المنزلة في حي جابر، وتم احتجازه لساعات قبل إخلاء سبيله.