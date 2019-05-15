بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النادي البافاري، بدأ محادثاته من أجل التعاقد مع الألماني ليروي ساني، جناح المان سيتي.

وأشارت الصحيفة، إلى حصول البايرن على إذن بالتفاوض مع ممثلي الدولي الألماني، لبحث إمكانية نقله إلى ملعب أليانز أرينا، هذا الصيف.

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ويسعى النادي الألماني، لتعويض رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري، وآريين روبن، بالظفر بتوقيع لاعب شالكه السابق.

وحول البايرن، أنظاره نحو ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، بعدما تراجع عن التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي، جناح ليل.

وينتهي عقد ساني، مع السيتزنز في صيف 2021، لكنه لم يعد سعيدًا داخل ملعب الاتحاد بعد تهميش دوره هذا الموسم، بقرار من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.