غوارديولا يحصد جائزة أفضل مدرب في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2018-2019.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريمييرليغ على "تويتر"، فإنَّ غوارديولا، حصل على الجائزة بعد منافسة مع يورغن كلوب (ليفربول)، نونو إسبيريتو سانتو (وولفرهامبتون) وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام هوتسبير).

ونجح غوارديولا، في قيادة مانشستر سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، للمرة الثانية على التوالي.

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وصرح غوارديولا، بعد إعلان فوزه، قائلًا "إنه لشرف كبير لي أن أحصل على هذه الجائزة".

وأضاف "أريد مشاركة هذه الجائزة مع اللاعبين، والموظفين؛ لأننا قاتلنا معًا ضد جميع المدربين في الدوري الإنجليزي، خاصة يورغن كلوب المنافس المذهل الذي ظل يواجهنا حتى النهاية".

وأتم "من دواعي سروري أن ألعب ضد المدربين جميعًا، ونأمل أن نخوض تحديات كبيرة مرة أخرى للفوز بلقب هائل".