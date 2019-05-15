الناصرة: اعتقال مشتبهين بالضلوع في مقتل توفيق زهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأربعاء، شابين يبلغان من العمر 24 و32 من سكان مدينة الناصرة، بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل توفيق زهر.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة في وقت لاحق من صباح اليوم، في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.

وتعود حيثيات جريمة القتل إلى مطلع الأسبوع الماضي، حينما أقدم جناة على إطلاق النار نحو محل تجاري في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا، ما أدى إلى إصابة شخصين، توفي أحدهما بعد فترة وجيزة متأثرا بجروحه الخطيرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القتيل زهر لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق النار كان محض صدفة.

هذا، وتخيم أجواء من الاستنكار والغضب العارمين بين المواطنين في مدينة الناصرة منذ وقوع الجريمة.