عيلبون: إصابة شاب إثر إطلاق نار على منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عيلبون، فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب أصيب بعدما أقدم جناة على إطلاق النار نحو منزل مأهول في عيلبون.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.