انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تحذر من "تهديدات وشيكة" لقواتها في العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 08:53 صباحاً - كشف الجيش الأمريكي عن وجود تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية في العراق، التي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكداً المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أثناء توضيحه لتصريحات مناقضة لجنرال بريطاني يوم الثلاثاء.

وشدد أوربان على أن البعثة الأمريكية "في حالة تأهب قصوى الآن، ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".

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وكان مسؤول بريطاني رفيع في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم "داعش" بالعراق وسوريا، قال إنه "لا توجد زيادة في التهديد الصادر عن المليشيات المدعومة من إيران ضد قوات التحالف".

وخلال لقاء صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، قال الجنرال البريطاني كريس غيكا نائب قائد قوات التحالف للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات: "لا توجد زيادة في التهديدات من القوات التي تدعمها إيران في العراق وسوريا".

وأضاف: "نحن على علم بوجودها بشكل واضح، ونراقبها إلى جانب مجموعة كاملة من الآخرين؛ لأن هذه هي البيئة التي نتواجد فيها".

تصريحات غيكا جاءت رداً على تقارير ترددت مؤخراً نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عنهم، أشاروا إلى وجود تهديدات متزايدة من جانب القوى المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بما في ذلك العراق وسوريا.