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إيران توقف بعض التزاماتها في الاتفاق النووي

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية قوله إنه "قد بدأ تنفیذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن الإتفاق النووي مما أکد علیه في بیان المجلس الأعلی للأمن القومي".

وأضاف المصدر، بحسب الوكالة أن وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج الیورانیوم المخصب وکذلك إنتاج الماء الثقیل بشکل غیر محدود في منشآت اراك، المؤکد علی تنفیذهما في مهلة الـ 60 یوما المعنیة بالخطوة الأولی، یکون من البرامج التي نتبعها بجدیة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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