إيران توقف بعض التزاماتها في الاتفاق النووي

وأضاف المصدر، بحسب الوكالة أن وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج الیورانیوم المخصب وکذلك إنتاج الماء الثقیل بشکل غیر محدود في منشآت اراك، المؤکد علی تنفیذهما في مهلة الـ 60 یوما المعنیة بالخطوة الأولی، یکون من البرامج التي نتبعها بجدیة.
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