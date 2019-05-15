إيران توقف بعض التزاماتها في الاتفاق النووي

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية قوله إنه "قد بدأ تنفیذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن الإتفاق النووي مما أکد علیه في بیان المجلس الأعلی للأمن القومي".

وأضاف المصدر، بحسب الوكالة أن وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج الیورانیوم المخصب وکذلك إنتاج الماء الثقیل بشکل غیر محدود في منشآت اراك، المؤکد علی تنفیذهما في مهلة الـ 60 یوما المعنیة بالخطوة الأولی، یکون من البرامج التي نتبعها بجدیة.

