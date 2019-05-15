روسيا ترسل روبوتا إلى القمر

وتفيد التقارير أن فكرة استخدام الروبوت الشبيه بالإنسان كطيار لقيادة المركبة ظهرت مؤخرا. ستسمح هذه التجربة بإجراء اختبار شامل لجميع أنظمة التحكم بالمركبة، لكي يستطيع رواد الفضاء قيادة المركبة في المستقبل.
وسيكون أول من يختبر هذه المركبة الروبوت FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research)، الذي صممته شركة "أندرويدنايا تيخنيكا".
وفي وقت سابق حصل الروبوت فيدور على موافقة "روسكوسموس" للقيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية ب"سويوز-إم إس". وقد بدأ تجهيز الروبوت للمهمة في شهر آذار، ومن المفترض أن تكون الرحلة في آب.
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