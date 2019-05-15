إصابات في حادث تعرض له موكب ترامب

وذكرت المصادر، أن موكب سيارات ترامب أبطأ سيره لدى مروره بموقع الحادث في "ليك تشارلز"، وأن الصحفيين في سيارة الصحافة شاهدوا ما لا يقل عن شرطيين ممددين على الأرض ومصابين، في وقت لم تتأثر فيه سيارة ترامب المصفحة.



ووقع الحادث أثناء توجه ترامب لحضور إحدى المناسبات في "هاكبيري" بولاية لويزيانا.



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