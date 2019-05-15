مواجهات خلال احتجاجات ضد بناء كاتدرائية في روسيا

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يكاتيريبورغ: تظاهر مئات الأشخاص في مدينة يكاترينبورغ في الأورال الروسي الثلاثاء ضدّ مشروع لبناء كاتدرائية أرثوذكسية في حديقة في وسط المدينة.

أفاد مراسل وكالة فرانس برس أنّ العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب طوّقوا موقع الاحتجاج مساء الثلاثاء، واعتقلوا أشخاصًا عدة. ونقلت وكالة إنترفاكس عن السلطات المحلية حصول 10 حالات اعتقال.

وأعلن الكرملين أنّه يراقب الوضع بعدما أطاح نحو ألفي ناشط بسياج يحيط بموقع البناء، واشتبكوا مع حراس الأمن وأبطال فنون قتالية مرتبطين بأحد المتبرّعين لبناء المشروع.

التوتّرات التي تصاحب خطط بناء كنائس أرثوذكسية جديدة أمر شائع في المدن الروسية، وحتى في العاصمة موسكو. تقول الكنيسة إنّها بحاجة إلى أماكن عبادة للمصلين بعد تدمير العديد منها خلال الحقبة السوفياتية، إضافة إلى الحاجة إلى كنائس في الضواحي الجديدة.

وفي يكاترينبورغ تريد الكنيسة إعادة بناء كاتدرائية دمّرت عام 1930 خلال حملة سوفياتية ضد الدين، وستكون مخصّصة للقديسة كاترين. إلا أنّ سكان المنطقة هبّوا للدفاع عن منطقة خضراء سيخسرونها بسبب المشروع.

قالت المجموعة الناشطة في المدينة على موقعها الإلكتروني "من أجل بناء كاتدرائية يريدون تدمير حديقة تعتبر المكان المفضّل لدى السكان للاسترخاء".

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وصلت التوترات إلى ذروتها في يكاترينبورغ بعدما استيقظ السكان صباح الاثنين ليجدوا أنّ مساحة شاسعة من المنطقة الخضراء قد تم تسييجها تحضيرًا لبدء أعمال بناء الكاتدرائية، وفق وسائل إعلام محلية.

شكّل المحتجون سلسلة بشرية حول السياج، قبل أن يطيحوا به، ويشتبكوا مع حرّاس الموقع، الذين تواجد بينهم بطل الفنون القتالية المختلطة إيفان شتيركوف المعروف باسم "هالْك الأورال".

يرأس شتيركوف أكاديمية ملاكمة يملكها الملياردير إيغور التوشكين أحد المتبرّعين الرئيسيين لمشروع بناء الكاتدرائية. واستمرت حالة التوتر خلال المساء وصولًا حتى نهار الثلاثاء.

سارع حاكم المنطقة يفغيني كويفاشيف إلى عقد اجتماع طارئ مغلق مع ممثلي الكنيسة والناشطين. وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين للصحافيين بأنّ الكرملين "يتابع ما يحدث هناك".

قالت مطرانية يكاترينبورغ إنّ بناء الكاتدرائية قانوني، وافتتاحها عام 2023 سيكون "حدثًا تاريخيًا". وكانت محاولات عدة بذلت في السابق لبناء هذه الكاتدرائية الجديدة في حدائق عدة في المدينة، لكنّ جميع المشاريع أُجهضت بسبب معارضة السكان.

ودعا الناشطون الذين يقومون بحماية الحديقة إلى إجراء استفتاء حول القضية، إلا أنّ النواب المحليين صوّتوا ضد ذلك بداية العام.

