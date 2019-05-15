دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تلفزيون: الزعيم الأعلى الإيراني يقول إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة

لندن (رويترز) - قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي يوم الثلاثاء إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.

وأكد خامنئي أيضا في تصريحات لمسؤولين كبار بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي.

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وقال "لن تكون هناك أي حرب .الشعب الإيراني اختار طريق المقاومة".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)