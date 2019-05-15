تلفزيون: الزعيم الأعلى الإيراني يقول إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة

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لندن (رويترز) - قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي يوم الثلاثاء إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.
وأكد خامنئي أيضا في تصريحات لمسؤولين كبار بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي.
الحوثيون يتبنون هجوما بطائرات بدون طيار استهدف محطتين لضخ النفط شرق الرياض
مقدم بواسطة: France24
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الحوثيون يتبنون هجوما بطائرات بدون طيار استهدف محطتين لضخ النفط شرق الرياض
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وقال "لن تكون هناك أي حرب .الشعب الإيراني اختار طريق المقاومة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.