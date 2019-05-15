بالصور .. لم تتأثر سيارته المصفحة .. نجاه الرئيس الأمريكي ترامب وإصابة 3 ضباط من مرافقيه .. موكب الرئيس كان متجهاً لولاية لويزيانا

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان لها:

"اليوم، 3 ضباط على دراجات نارية من قوات إنفاذ القانون أصيبوا في حادث بينما يسافرون مع موكب الرئيس"، مضيفة: "الثلاثة جميعهم يتلقون العلاج لإصاباتهم في مستشفى قريبة وهم في حالة مستقرة".

وأوضحت مراسلة موقع "بوليتيكو" الأمريكي أنها رأت ثلاثة ضباط سقطوا على الطريق السريع بالقرب من بيحرة تشارلز، حيث كان يتحرك موكب ترامب، موضحة أن أحدهم سقط على العشب الموجود على جنب الطريق، وأحدهم كان ملقى على ظهره على الطريق السريع بينما ينزف دما من كتفه والآخير واقفا، بينما ينزف من ذراعه.

وأضافت أن الرئيس ترامب لم يصاب في الحادث، ونجت سيارته من الحادث الذي وقع خلال سيرها على طريق سريع في الولاية.

الموكب يبطئ

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وأبطأ موكب سيارات ترامب سيره لدى مروره بموقع الحادث في ليك تشارلز وشاهد الصحفيون في سيارة الصحافة ما لا يقل عن شرطيين ممددين على الأرض ومصابين.. ولم تتأثر سيارة ترامب المصفحة.

الرئيس يظهر

جدير بالذكر أن حاكم لويزيانا استقبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس، وهو يرتدي زوجاً من الجوارب على شكل ترامب، وقد صممت الجوارب لتحمل شعر الرئيس الأمريكي ووجهه.

ووفقًا للدايلي ميل فقد قام حاكم لويزيانا بالتقاط العديد من الصور لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع الرئيس، الجدير بالذكر أن تلك لم تكن الواقعة الأولى فهناك فرشاة حمام على شكل ترامب تباع في متجر Esty بنيوزلاندا.

أمضى الرئيس الأمريكي معظم اليوم في لويزيانا، حيث تحدث إلى العمال في محطة تصدير كاميرون للغاز الطبيعي المسال في هاكبيري خلال فترة ما بعد الظهر، حيث كان من المقرر أن يحضر حفل جمع التبرعات في المساء قبل أن يعود إلى واشنطن العاصمة.