مادورو: البحرية الفنزويلية تصدت لسفينة أميركية دخلت المياه الإقليمية لبلادنا

أوضح الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أنّ "سفينة تابعة ل​خفر السواحل​ الأميركية دخلت المياه الإقليمية لبلاده، ولكنّها ما لبثت أن غادرتها، بعد أن تصدّت لها البحرية الفنزويلية".

ولفت خلال لقاء مع عسكريين، إلى أنّ "على الفور، توجّه زورق دورية فنزويلي، لكي يقول للسفينة الإمبريالية المعتدية، ابتعدوا من هنا. وقد قال قائد الزورق الفنزويلي للأميركيين: أنتم في المياه الفنزويلية، يُرجى الامتثال للقانون الدولي ومغادرة مياهنا على الفور"، مبيّنًا أنّ "بالفعل ابتعدت السفينة الدخيلة بعد ذلك عن ساحلنا. كان ذلك نصرًا للقانون الدولي وللسلام وللأخلاق العسكرية الفنزويلية".

وكانت قد ظهرت السفينة الأميركية "USCG James" في المياه الاقتصادية ل​فنزويلا​ يوم 8 أيار الحالي. وفي اليوم التالي، غيّرت السفينة مسارها واقتربت لمسافة 14 ميلًا من ميناء غويرا (ولاية فارغاس) الفنزويلية.