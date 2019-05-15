أوضح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ "سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركية دخلت المياه الإقليمية لبلاده، ولكنّها ما لبثت أن غادرتها، بعد أن تصدّت لها البحرية الفنزويلية".
ولفت خلال لقاء مع عسكريين، إلى أنّ "على الفور، توجّه زورق دورية فنزويلي، لكي يقول للسفينة الإمبريالية المعتدية، ابتعدوا من هنا. وقد قال قائد الزورق الفنزويلي للأميركيين: أنتم في المياه الفنزويلية، يُرجى الامتثال للقانون الدولي ومغادرة مياهنا على الفور"، مبيّنًا أنّ "بالفعل ابتعدت السفينة الدخيلة بعد ذلك عن ساحلنا. كان ذلك نصرًا للقانون الدولي وللسلام وللأخلاق العسكرية الفنزويلية".
وكانت قد ظهرت السفينة الأميركية "USCG James" في المياه الاقتصادية لفنزويلا يوم 8 أيار الحالي. وفي اليوم التالي، غيّرت السفينة مسارها واقتربت لمسافة 14 ميلًا من ميناء غويرا (ولاية فارغاس) الفنزويلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو: البحرية الفنزويلية تصدت لسفينة أميركية دخلت المياه الإقليمية لبلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.