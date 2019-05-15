مجلس الأمن مدّد ولاية البعثة الأممية في أبيي لمدة 6 أشهر وعدّل تشكيلتها

وافق ​مجلس الأمن الدولي​ بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على تمديد ولاية بعثة ​الأمم المتحدة​ لحفظ السلام في أبيي، لمدّة ستة أشهر لغاية 15 تشرين الثاني، وتعديل تشكيلتها بحيث خفّض عديد عسكرييها من 4140 إلى 3550 عسكريًّا وزاد عديد شرطييها من 345 إلى 640 شرطيًّا.

وأبيي الواقعة على الحدود بين ​السودان​ ودولة ​جنوب السودان​ هي محور نزاع بين البلدين منذ نال الجنوب استقلاله عن الشمال في تموز 2011.

مغ التذكير أنّ جنوب السودان انفصل عن الخرطوم في 2011 بعد معاهدة سلام أنهت 22 عامًا من الحرب الأهلية.